قتيلان في هجوم على مركز إسلامي في لشبونة

قتيلان في هجوم على مركز إسلامي في لشبونة

قتل شخصان الثلاثاء في هجوم بالسكين في مركز إسلامي في العاصمة البرتغالية لشبونة وأُصيب آخرون، حسبما أعلنت الشرطة في بيان.



وقالت الشرطة إن "الهجوم أسفر عن إصابة عدة أشخاص ومقتل إثنين حتى الآن"، مشيرة إلى توقيف المشتبه به.