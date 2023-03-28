المملكة المتحدة ترفع مستوى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية

إرتفع مستوى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية من "مهم" إلى "خطر"، على ما أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء، قبيل زيارة متوقعة للرئيس الأميركي جو بايدن للإحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لإتفاق السلام.وبإعلانها عن هذا الإرتفاع الذي قرره مكتب الأمن الداخلي، تؤكد الحكومة البريطانية "زيادة مستوى النشاط الإرهابي"، في إشارة إلى محاولة اغتيال شرطي مؤخرًا.