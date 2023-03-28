روسيا تؤكّد أن أوكرانيا نشرت صواريخ أميركية بعيدة المدى

أكّدت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت صاروخا أميركيا بعيد المدى من طراز GLSDB، في أول تأكيد على تسليم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا التي تعتبرها ضرورية لشن هجوم مضاد تستعد له.



وقالت الوزارة في بيان حول هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 150 كيلومترا ووعدت الولايات المتحدة بتسليمها لكييف بداية شباط: "أسقط الدفاع المضاد للطائرات ... 18 صاروخ هايمارس وصاروخا موجها من طراز GLSDB".