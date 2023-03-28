حمزة يوسف رئيساً لمجلس الوزراء الإسكتلندي

انتخب البرلمان الإسكتلندي حمزة يوسف، الزعيم الجديد "للحزب الوطني الإسكتلندي"، رئيساً لحكومة المقاطعة البريطانية التي يطمح لقيادتها نحو الاستقلال عن لندن.



ويوسف، الذي فاز في اقتراع حزبي الإثنين بزعامة الحزب الوطني الإسكتلندي، سيتولّى منصبه الجديد رسمياً الأربعاء، ليصبح بذلك أول رئيس وزراء إسكتلندي من أصول مهاجرة ومسلمة.



ويخلف يوسف بذلك نيكولا ستورجن التي أعلنت استقالتها بصورة مفاجئة الشهر الماضي بعد ثمانية أعوام في الحكم.