الشرطة اليونانية أوقفت باكستانيين خططا لضرب أهداف إسرائيلية

ذكرت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس أنّ باكستانيين يبلغان من العمر 29 و27 عاماً خطّطا لضرب أهداف إسرائيلية في وسط أثينا أوقفا في اطار عملية لتفكيك "شبكة إرهابية" في اليونان.



وكانت الشرطة أعلنت سابقاً "تفكيك شبكة إرهابية" وتوقيف أجنبيين كانا يخططان ل"تنفيذ ضربات" من الخارج.

