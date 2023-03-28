المفاوضات حول التعديلات القضائية في إسرائيل تنطلق مساء

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اليوم، أنّه سيستضيف في الساعة 19:30 (16:30 ت غ) في مقرّ إقامته أول "لقاء حواري" بين الأحزاب المنضوية في الائتلاف الحاكم وتلك المعارضة للتباحث في مشروع الإصلاح القضائي الذي يثير احتجاجات واسعة.



وأفادت الرئاسة الإسرائيلية في بيان، بأنّ هرتسوغ "دعا فرق العمل التي تمثّل الائتلاف الحاكم (وتلك التي تمثّل أكبر حزبين معارضين) إلى عقد اجتماع حواري أول في مقرّ إقامته هذا المساء في الساعة 19:30".



وكان حزبا المعارضة أعلنا مساء الإثنين استعدادهما للمشاركة في مثل هذا الاجتماع.



وبعيد صدور البيان الرئاسي، نشر حزب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "الليكود" قائمة بأسماء أعضاء فريقه.