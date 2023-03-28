واشنطن تؤيد تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على جريمة "العدوان" على أوكرانيا

واشنطن تؤيد تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على جريمة "العدوان" على أوكرانيا

أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن تأييدها للدعوات المطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على جريمة "العدوان" ضد أوكرانيا، وهي فكرة طرحها الإتحاد الأوروبي.



وقال متحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة تؤيد إنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان ضد أوكرانيا كمحكمة دولية متجذرة في النظام القضائي الأوكراني وتتضمن عناصر دولية".

