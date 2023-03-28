واشنطن تحضّ على ضبط النفس واحترام حق التظاهر في كينيا

حضّت الولايات المتحدة كل الفرقاء في حليفتها كينيا إلى ضبط النفس واحترام الحق في التظاهر السلمي في خضم تحركات احتجاجية تنظّمها المعارضة على الرغم من حظر تفرضه السلطات تحوّل إلى قمع عنيف.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح للصحافيين: "نشجّع القادة السياسيين والمحتجين وكل الأحزاب على نبذ العنف والخطاب التهديدي الذي يمكن أن يحرّض على العنف".



وأضاف: "ندعو قوات الأمن الحكومية إلى ممارسة ضبط النفس في حماية السلامة العامة والممتلكات".



وشدّد المتحدّث على أنّ "حقوق حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والتجمّع السلمي هي مبادئ أساسية للديمقراطية".



وكان زعيم المعارضة رايلا أودينغا قد دعا إلى تنظيم احتجاجات كل يوم اثنين وخميس، متهمًا الرئيس وليام روتو بسرقة انتخابات العام الماضي وعدم التصدي لارتفاع كلفة المعيشة.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود وقد قتل شخصان على الأقل منذ بدء التظاهرات الأسبوع الماضي.



ولطالما اعتبرت الولايات المتحدة كينيا شريكا أساسيا لها في إفريقيا، وقد أشادت واشنطن في السنوات الأخيرة بالالتزام بالديمقراطية في البلاد.



وكينيا مدعوة هذا الأسبوع إلى قمة من أجل الديمقراطية ينظّمها الرئيس الأميركي جو بايدن وترمي إلى التصدي لتنامي النزعة الاستبدادية.