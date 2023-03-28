الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النروج تعيد من مخيم لعائلات الجهاديين في سوريا شقيقتين وطفلاتهما الثلاث

أخبار دولية
2023-03-28 | 15:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النروج تعيد من مخيم لعائلات الجهاديين في سوريا شقيقتين وطفلاتهما الثلاث
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
النروج تعيد من مخيم لعائلات الجهاديين في سوريا شقيقتين وطفلاتهما الثلاث

أعلنت أوسلو أنّ شقيقتين نروجيّتين من أصول صومالية كانتا محتجزتين مع طفلاتهما الثلاث في شمال سوريا في مخيّم مخصّص لاحتجاز أفراد عائلات الجهاديين، أعيدتا مع بناتهما إلى النروج لدواع إنسانية. 
     
وقالت وزيرة الخارجية أنكن هويتفلدت في بيان: "الظروف المعيشية في المخيّمات سيئة للغاية وخطرة. هؤلاء الأطفال النروجيون يعيشون منذ فترة طويلة في مخيّمات لا ينبغي أن يعيش فيها أيّ طفل".
      
والشقيقتان المتحدّرتان من أصول صومالية غادرتا النروج بشكل غير قانوني في نهاية 2013 وكانتا تبلغان من العمر يومها 16 عاماً و19 عاماً.
      
ولاحقاً، أكّدت الشابّتان أنّهما ذهبتا إلى سوريا للمشاركة في القتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد. 
     
واليوم تبلغ المرأتان من العمر 25 و29 عاماً، ولدى الشقيقة الصغرى ابنة واحدة بينما لدى الكبرى ابنتان.
      
وولدت الطفلات الثلاث من زواج والدتيهن بمقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، وفقًا لصحيفة "في جي" المحلية.
      
وكانت المرأتان وطفلاتهما الثلاث محتجزات في مخيم روج الذي يحتجز فيه أفراد من عائلات الجهاديين ويديره الأكراد في شمال شرق سوريا.
      
وشدّدت وزارة الخارجية في بيانها على أنّ "المرأتين طلبتا بنفسيهما المساعدة للعودة مع أطفالهما وهما تعرفان أنّه سيتمّ القبض عليهما عند وصولهما إلى النروج".
      
وعلى غرار سائر الدول الأوروبية، فإنّ مسألة إعادة أرامل الجهاديين وأطفالهم إلى النروج تثير جدلاً كبيراً.

أخبار دولية

النروج

مخيم

الجهاديين

سوريا

LBCI التالي
صادرات النفط الروسي إلى الهند زادت 22 مرة في 2022
الأمم المتحدة تشير إلى توقيف مؤسس مدرسة للاناث في أفغانستان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-11

روسيا تستعيد 49 طفلاً يتيماً من مخيمات الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا

LBCI
أخبار دولية
2023-01-24

فرنسا أعادت الثلاثاء 15 امرأة و32 طفلا من مخيمات يحتجز فيها جهاديون في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-24

أ.ف.ب: فرنسا أعادت الثلاثاء 15 امرأة و32 طفلا من مخيمات يحتجز فيها جهاديون في سوريا

LBCI
أخبار دولية
2023-01-21

القضاء الكندي يأمر بإعادة أربعة رجال من مخيمات في سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:08

واشنطن تحذر بكين من أي "رد فعل مبالغ فيه" على "مرور" رئيسة تايوان عبر الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
01:04

اسبانيا تعتقل نائبة كاتالونية لفترة وجيزة غداة عودتها من المنفى

LBCI
أخبار دولية
01:02

وزير الدفاع الأميركي: تأخير مجلس الشيوخ إقرار الترقيات يضر بجهوزية قواتنا

LBCI
أخبار دولية
00:57

قرار باستدعاء بنس للإدلاء بإفادته في إطار تحقيق في ضلوع ترامب في اقتحام الكونغرس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:14

هل يفكّر ميقاتي بالاعتكاف؟ (الجمهورية)

LBCI
اقتصاد
01:22

حاكم مصرف لبنان: العمليات على منصة صيرفة مستمرة كالمعتاد

LBCI
حال الطقس
2023-02-03

سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة

LBCI
اسرار
2023-03-25

أسرار الصحف 25-03-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

بنيامين نتنياهو يرضخ لمطالب الشارع ويعلق عملية تعديل النظام القضائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

المسرح اللبناني لم يتوقف حتى خلال الحروب والأزمات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الوفد البرلماني في بروكسل: مزيد من اللقاءت والتوضيحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

نوح زعيتر وحسن دقو مع أقرباء الأسد على لائحة العقوبات الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ماذا ينتظر اللبنانيين على محطات المحروقات من الآن فصاعدًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أيّ سعر سيُعتمد في الفواتير الجديدة للكهرباء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هل يخسر موظفو القطاع العام نصف قيمة رواتبهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في جمهورية المختبرات... لا إعتراف بالـAssurance الـFresh وكل يسعر على ليلاه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

"لأنو الجوع ما بينسكت عنو"... حصص غذائية في فترة الأعياد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
13:53

كيف ستصرف رواتب القطاع العام غداً؟

LBCI
اقتصاد
03:08

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
08:59

معلومات للـLBCI: بري أجرى اتصالاً برئيس حزب الكتائب سامي الجميل إثر مؤتمره الصحافي الذي قال فيه إنه سيضع ما حصل في جلسة اللجان المشتركة في عهدة رئيس مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
13:16

علي حسن خليل يتّصل بالجميل معتذرا

LBCI
خبر عاجل
07:45

سامي الجميل بعد جلسة اللجان المشتركة: لن أتكلم عن ما حصل في الجلسة بل سأضعه في عهدة الرئيس بري لأن ما حصل من الممكن ان يأخذ البلد الى مكان آخر "وما قلناه مسجّل" وتم المسّ بالمقدّسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ماذا ينتظر اللبنانيين على محطات المحروقات من الآن فصاعدًا؟

LBCI
آخر الأخبار
07:12

اشكال بين علي حسن خليل وسامي الجميل خلال جلسة اللجان المشتركة وعدد من النواب خرج وتوجه الى الصالون

LBCI
خبر عاجل
08:08

الخزانة الاميركية: فرض عقوبات على اللبنانيَين حسن دقّو ونوح زعيتر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة