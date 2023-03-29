بايدن يحذّر إسرائيل: أعتقد أنني أفهمت موقفي

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الحكومة الإسرائيلية، التي تواجه حركة احتجاجية واسعة النطاق ضد مشروع التعديلات القضائية الذي "جمّد" مؤخرا، لا يمكنها "مواصلة هذا المسار".



ورأى الرئيس الأميركي، على هامش زيارة إلى كارولاينا الشمالية، إلى أنهم "لا يمكنهم مواصلة هذا المسار وأعتقد أنني أفهمت موقفي"، موضحا من جهة أخرى أنه لا يعتزم "في المدى القريب" دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لزيارة البيت الأبيض.