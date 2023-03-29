بايدن: إعلان بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروس "خطير"

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروس بأنه "خطير".



واعتبر بايدن، في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض، أنه إعلان خطير ومثير للقلق.