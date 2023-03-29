قرار باستدعاء بنس للإدلاء بإفادته في إطار تحقيق في ضلوع ترامب في اقتحام الكونغرس

قرّر قاض أميركي استدعاء نائب الرئيس السابق مايك بنس للإدلاء بإفادته بشأن محادثات دارت بينه وبين ترامب قبيل اقتحام مناصرين لترامب مقر الكونغرس في العام 2021، وفق ما أوردت الثلاثاء وسائل إعلام أميركية.



وأفادت تقارير بأن رئيس الهيئة القضائية في واشنطن جيمس بوسبرغ أصدر قرار بوجوبه أن يمثل بنس أمام هيئة محلفين في محكمة فدرالية وأن يجيب على كل الأسئلة في إطار التحقيق الذي ينظر في احتمال ضلوع الرئيس حينها في عمل جرمي.



ومن جهة أخرى، وبحسب التقارير، بإمكان بنس أن يرفض الخوض في ما قام به من أفعال في يوم الاقتحام وكان حينها يرأس جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات في مجلس الشيوخ.



والقرار الذي لم يعلن، يشكّل انتصارا جزئيا لوزارة العدل في التحقيق الذي تجريه بشأن التمرّد الذي أوقع عددا من القتلى وأكثر من مئة جريح في صفوف عناصر الشرطة وتوقيف أكثر من ألف شخص.