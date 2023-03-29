وزير الدفاع الأميركي: تأخير مجلس الشيوخ إقرار الترقيات يضر بجهوزية قواتنا

حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من أن تأخير مجلس الشيوخ إقرار 160 ترقية عسكرية، بسبب معارضة أحد أعضائه لسياسة البنتاغون الداعمة للإجهاض، سيكون له تأثير سلبي على جاهزية القوات الأميركية.



وكان تومي توبرفيل السناتور الجمهوري عن ولاية ألاباما قد أعلن الشهر الماضي عزمه عرقلة ترقيات وزارة الدفاع التي تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ بسبب قرار للبنتاغون بتقديم المساعدة للعسكريات اللواتي يحتجن رعاية صحية إنجابية.



ورأى أوستن أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن تداعيات عرقلة الترقيات "خطيرة للغاية"، معتبرا أن عدم إقرار التوصيات بالترقيات يخلق تأثيرا متناميا يجعلنا أقل جاهزية بكثير مقارنة بما يجب أن نكون عليه.



ولفت إلى أن الوظائف الشاغرة المقبلة التي تتطلب موافقة مجلس الشيوخ تشمل قادة الجيش والبحرية ومشاة البحرية بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة.