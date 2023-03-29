اسبانيا تعتقل نائبة كاتالونية لفترة وجيزة غداة عودتها من المنفى

عادت كلارا بونساتي السياسية الكاتالونية البارزة، التي لعبت دورا رئيسيا في المحاولة الفاشلة لاستقلال كاتالونيا إلى اسبانيا، بعد قضائها خمس سنوات في المنفى، لكن السلطات الإسبانية اعتقلتها لفترة وجيزة غداة وصولها على الرغم من تمتعها بالحصانة باعتبارها نائبة في البرلمان الأوروبي.



وقالت المحكمة إن القاضي أفرج عن النائبة البالغة 66 عاما بعد استدعائها للمثول أمام المحكمة العليا في 24 نيسان كونها ملاحقة بتهمة "العصيان".



ومع ذلك، من غير المتوقع أن تتعرض بونساتي لخطر السجن بسبب الإصلاحات التي اعتمدها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز واستراتيجية الحوار التي يتبعها مع الانفصاليين المعتدلين إضافة إلى العفو عن المتورطين في محاولة الاستقلال.