واشنطن تحذر بكين من أي "رد فعل مبالغ فيه" على "مرور" رئيسة تايوان عبر الولايات المتحدة

حذرت الولايات المتحدة بكين من أي "رد فعل مبالغ فيه" على توقف رئيسة تايوان تساي إنغ ون في نيويورك خلال توجهها إلى أميركا الوسطى وفي لوس أنجليس في طريق عودتها.



واعتبر مسؤول أميركي كبير لصحافيين، طالبا عدم كشف هويته، أنه لا يوجد أي سبب على الإطلاق يجعل الصين تستخدم ذلك ذريعة لرد فعل مبالغ فيه أو لممارسة مزيد من الضغط على تايوان.