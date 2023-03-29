الرياض تنضم إلى منظمة شنغهاي للتعاون مع تنامي علاقاتها مع بكين

وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، في الوقت الذي تبني فيه الرياض شراكة طويلة الأجل مع الصين.



ولفتت وكالة الأنباء السعودية إلى أن المملكة وافقت على مذكرة حول منح السعودية صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.



إشارة إلى أن المنظمة اتحاد سياسي وأمني لدول تشغل مساحة كبيرة من أوراسيا من بينها الصين والهند وروسيا.



وتأسست عام 2001 بين روسيا والصين ودول الاتحاد السوفياتي السابقة في وسط آسيا، وتوسعت لتضم الهند وباكستان متطلعة للعب دور أكبر في مواجهة النفوذ الغربي في المنطقة.



ووقّعت إيران أيضا وثائق العضوية الكاملة بالمنظمة العام الماضي.



وعلمت "رويترز" أن انضمام السعودية إلى المنظمة نوقش خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة وأن صفة شريك الحوار ستكون خطوة أولى قبل منح المملكة العضوية الكاملة في المدى المتوسط.