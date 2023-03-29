ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في 2022 لا سيما في روسيا

زاد عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في العالم خلال 2022 بتأثير من روسيا والصين خصوصا، على ما جاء في تقرير نشر الأربعاء.



وقال تقرير "مرصد حظر الأسلحة النووية" الذي نشرته منظمة "المساعدات الشعبية النروجية" Norsk Folkehjelp غير الحكومية، انه في مطلع العام 2023، كانت الدول التسع التي تملك السلاح النووي بشكل رسمي أو غير رسمي، تمتلك 9576 رأسا نووية جاهزة للاستخدام بقوة توازي "أكثر من 135 ألف قنبلة كتلك التي ألقيت على هيروشيما".