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النواب الفرنسيون: المجاعة في أوكرانيا في الثلاثينات "إبادة جماعية"
أخبار دولية
2023-03-29 | 06:10
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النواب الفرنسيون: المجاعة في أوكرانيا في الثلاثينات "إبادة جماعية"
النواب الفرنسيون: المجاعة في أوكرانيا في الثلاثينات "إبادة جماعية"
إعتبرت الجمعية الوطنية الفرنسية في تصويت الثلاثاء "إبادة جماعية" المجاعة التي تسببت بها السلطات السوفياتية في أوكرانيا في ثلاثينات القرن العشرين وأدت إلى موت ملايين الأشخاص، في خطوة رحبت بها كييف.
وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة باللغة الفرنسية بعيد التصويت: "كل الإمتنان لنواب الجمعية الوطنية على هذا القرار التاريخي".
ويدعو قرار تبناه النواب بأغلبية 168 مقابل إثنين الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ خطوة مماثلة بينما يحيي الغزو الروسي لأوكرانيا ذكريات الفظائع التي تعرضت لها البلاد في ثلاثينات القرن الماضي.
وقالت النائبة آن جينيتي إن "الهولودومور أو القتل بالتجويع يمثل تاريخ همجية منظمة واستخدام الجوع سلاحًا سياسيًا". واختتمت حديثها بالهتاف "تحيا أوكرانيا حرة" خلال الجلسة التي حضرها السفير الأوكراني في فرنسا.
أخبار دولية
المجاعة
أوكرانيا
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