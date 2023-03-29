غداة استدعاء الخارجية البحرينية القائم بالأعمال العراقي... اتّصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين

اتّصال هاتفي بين وزيري خارجية العراق والبحرين

أكّد نائب رئيسِ مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجيّة فؤاد حُسين، في اتصالٍ هاتفي مع وزير خارجيَّة البحرين أنَّ العراق يولي تعزيز العلاقات الثنائيَّة مع البحرين أهمّيَّة كبيرة, ويعمل على الارتقاء بسبُل التعاون بما يحقق مصالح البلدين.



ويأتي الاتصال غداة استدعاء الخارجية البحرينية القائم بالأعمال العراقي لإبلاغه عن استيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية, معتبرةً ان تصرفه يتعارض مع مهامه الدبلوماسية في البحرين.



ولاحقا أعلن العراق إعادة القائمِ بأعماله في البحرين إلى بغداد، حفاظاً على الأعراف الدبلوماسية.