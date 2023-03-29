عبد اللهيان في موسكو... ماذا على طاولة البحث؟

عبد اللهيان في موسكو...

وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى موسكو حيث التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف.



وبحث الطرفان في القضايا الاقتصادية الثنائية وممر الترانزيت بين الشمال والجنوب، بالاضافة إلى القضايا الدولية كالتطورات في سوريا وأفغانستان والقوقاز وبحر قزوين، بجسب ما ذكرت وكالة فارس الايرانية.