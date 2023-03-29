الكرملين يتوقع أن "يطول" أمد "الحرب الهجينة" بين روسيا والدول الغربية

توقع الكرملين أن "يطول" أمد "الحرب الهجينة" بين روسيا والدول الغربية بشأن النزاع في اوكرانيا بعد اكثر من سنة على بدء الحرب.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "إذا ما تحدثنا عن الحرب بالمعنى الواسع وعن المواجهة مع دول غير صديقة ومناهضة، عن هذه الحرب الهجينة، فإن أمدها سيطول".