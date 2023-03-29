روسيا تعلن عن اتفاق مع الهند لزيادة امدادها بالنفط "بشكل كبير"

أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت" الأربعاء توقيعها عقدا مع شريك هندي من أجل "زيادة" شحنات النفط الروسي "بشكل كبير".



وقالت "روسنفت" في بيان إن رئيسها إيغور سيتشين خلال رحلة إلى الهند وقع مع شركة إنديان أويل كومباني اتفاقا لزيادة إمدادات النفط بشكل كبير إلى الهند.