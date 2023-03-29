نتانياهو خلال قمة الديموقراطية: التحالف الأميركي الاسرائيلي "لا يتزعزع"

نتانياهو خلال قمة الديموقراطية: التحالف الأميركي الاسرائيلي "لا يتزعزع"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أن تحالف بلاده مع الولايات المتحدة "لا يتزعزع" خلال كلمة ألقاها في قمة الديموقراطية المنظمة من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أبدى قلقًا من التعديلات المقترحة للنظام القضائي الإسرائيلي.



وقال نتانياهو في كلمة عبر الإنترنت: "عرفت إسرائيل والولايات المتحدة إختلافات في الرأي من وقت لآخر، لكني أحرص على التأكيد أن التحالف بين أكبر ديموقراطية في العالم وبين إسرائيل الديموقراطية القوية والشامخة والمستقلة في قلب الشرق الأوسط، راسخ لا يتزعزع. وما من شيء قادر على تغيير ذلك".