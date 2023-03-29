إسرائيل تطلق قمراً عسكرياً جديداً للتجسس

أعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية أنها أطلقت قمرا جديدا للتجسس بقدرات تصوير متطورة فجر اليوم.



وقالت الوزارة في بيان: "إن القمر الصناعي العسكري أوفيك-13 (افق-13) أطلق إلى المدار في الساعة 02:10 صباحا (23:10 ت غ) من موقع في وسط البلاد".



وأضافت: "لا حدود لطموحات مؤسسة الدفاع الإسرائيلية ونواصل تعزيز قدراتنا بكل أبعادها في مواجهة التحديات المختلفة".



وطُوِّر القمر "اوفيك-13" بالتعاون مع شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة والجيش الاسرائيلي ومن المقرر نقله إلى وحدة استخبارات عسكرية بحسب الوزارة.



وقال بوعز ليفي رئيس معهد اسرائيل لصناعة الطيران والفضاء في البيان نفسه إن القمر الجديد "هو الأكثر تقدمًا من نوعه، وله قدرات رصد رادارية فريدة وسيمكن من جمع المعلومات الاستخبارية في أي طقس وأي ظروف رؤية".



وانضمت إسرائيل إلى نادي الانشطة الفضائية في عام 1988 بنشر أول قمر من طراز "أوفيك".