بوتين: العقوبات قد تكون لها تداعيات "سلبية" على روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات الدولية التي فرضت في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا قد تكون لها تداعيات "سلبية"، وذلك بعد أشهر من تأكيده أن موسكو تتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد.



وقال خلال اجتماع مع الحكومة بث وقائعه التلفزيون إن "العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي قد يكون لها في المدى المتوسط تداعيات سلبية عليه".