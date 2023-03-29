غروسي "يحاول" التوصل لاتفاق مع موسكو وكييف بشأن سلامة محطة زابوريجيا

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أنه "يحاول" إيجاد حل وسط بين موسكو وكييف "لتجنب كارثة" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي يحتلها الروس.



ونقلت وكالات أنباء روسية عن غروسي قوله من الموقع: "أحاول الاستعداد واقتراح إجراءات واقعية يوافق عليها جميع الأطراف".



وأوضح أن الحل الوسط يتعلق بالمحطة نفسها وليس بمنطقة أمنية حولها ركزت عليها المفاوضات حتى الآن ولكن من دون نتيجة.