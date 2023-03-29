غروسي يأسف لزيادة النشاط العسكري بالقرب من محطة زابوريجيا في أوكرانيا

أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأربعاء عن أسفه إزاء "زيادة النشاط العسكري" بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والتي تحتلها القوات الروسية.وقال غروسي في تصريح لوكالة فرانس برس: "أعتقد أن الوضع بشكل عام لا يتحسن، ومن الواضح أن النشاط العسكري آخذ في الإرتفاع في هذه المنطقة بأكملها"، مناشدًا موسكو وكييف للإتفاق على "مبادئ" لتأمين الموقع.