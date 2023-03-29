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أحكام سجن في الكويت في قضية غسيل أموال مرتبطة بجهاز الاستثمار الماليزي

أخبار دولية
2023-03-29 | 09:10
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أحكام سجن في الكويت في قضية غسيل أموال مرتبطة بجهاز الاستثمار الماليزي
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أحكام سجن في الكويت في قضية غسيل أموال مرتبطة بجهاز الاستثمار الماليزي

قضت محكمة كويتية بسجن رجل الأعمال الماليزي لو تايك جهو وأحد أفراد الأسرة الحاكمة على خلفية قضية مالية مرتبطة بالصندوق السيادي الماليزي، بحسب نسخة من الحكم اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
     
وبحسب نص الحكم الصادر عن المحكمة الكلية، قام نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق صباح جابر مبارك الصباح وأربعة شركاء من بينهم لو تايك جهو بغسل 343,7 مليون دينار كويتي (أكثر من 1,1 مليار دولار).
     
وأفاد الحكم بأن هذه الاموال منهوبة من الصندوق السيادي الماليزي.
     
ويقع صندوق الاستثمار العام هذا الذي أطلقه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق في عام 2009، في قلب فضيحة فساد واسعة النطاق.
     
وأثارت القضية التي حُكم على الزعيم السابق بسببها بالسجن 12 عامًا، تحقيقات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.
      
ووفقا للمحكمة الكويتية، تلقى الشيخ صباح جابر مبارك الصباح أموالا بموجب عقد بناء وهمي. ثم تم تحويل المبالغ إلى حسابات مختلفة، لا سيما في ملاذات ضريبية من خلال عمليات مالية معقدة تمت بمساعدة شركائه.
      
وحكم على الشيخ صباح جابر مبارك الصباح وشريكه حمد الوزن بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة. وحكم على المحامي الكويتي سعود عبد المحسن بالسجن 7 سنوات وعلى المغترب محمد كيوان والممول الماليزي اللذين حوكما غيابيا بالمدة ذاتها.
      
ولا يزال من الممكن استئناف هذا الحكم.
     
ويُعتبر لو تايك جهو "العقل المدبر" لعملية النهب.
      
ووفقًا لدعاوى مدنية مرفوعة في الولايات المتحدة، تم تحويل أكثر من 4,5 مليار دولار من جهاز الاستثمار الماليزي بين عامي 2009 و2015 لشراء مساكن فاخرة ويخوت وأعمال فنية والاستثمار في إنتاج أفلام، بما في ذلك فيلم "ذي وولف اوف وول ستريت" من بطولة ليوناردو ديكابريو.

أخبار دولية

سجن

الكويت

غسيل أموال

جهاز الاستثمار الماليزي

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