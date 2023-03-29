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ميليشيا جيش التحرير الوطني تقتل تسعة جنود بهجوم في كولومبيا
أخبار دولية
2023-03-29 | 09:50
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ميليشيا جيش التحرير الوطني تقتل تسعة جنود بهجوم في كولومبيا
قتل تسعة عسكريين في كولومبيا بهجوم لميليشيا جيش التحرير الوطني التي تجري مفاوضات سلام مع الحكومة، بحسب ما أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو والجيش اليوم.
وقال الجيش في بيان: "أُبلغنا بوفاة تسعة من جنودنا" في إل كارمن في مقاطعة نورت دو سانتاندير (شمال شرق)، متهماً ميليشيا جيش التحرير الوطني بتنفيذ الهجوم.
وندد بيترو بالهجوم على تويتر.
أخبار دولية
ميليشيا جيش التحرير الوطني
هجوم
كولومبيا
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