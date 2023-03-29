الهجوم بسكين على المركز الاسماعيلي في لشبونة ليس عملا إرهابيا

أعلن المحققون الأربعاء عدم العثور على أدلة تشير إلى أن الهجوم بسكين الذي أودى بامرأتين في المقر العالمي للمسلمين الإسماعيليين في لشبونة، عمل إرهابي.





والمهاجم المفترض الذي تفيد معلومات أنه لاجئ أفغاني، ربما عانى من أزمة نفسية قبل تنفيذه الهجوم الذي انتهى بإطلاق عناصر الشرطة النار عليه وإصابته بجروح.





وقال قائد الشرطة القضائية لويس نيفيس "ليس هناك ما يشير إلى أنه هجوم إرهابي" أو إلى تطرف المشتبه به.