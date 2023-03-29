البابا فرنسيس يدخل المستشفى

دخل البابا فرنسيس (86 عاماً) إلى مستشفى في روما للخضوع لفحوص طبية مقرّرة مسبقاً، بحسب ما أعلن الفاتيكان.



وقال مدير الجهاز الإعلامي في الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إنّ "الحبر الأعظم في مستشفى جيميلي منذ بعد عصر اليوم من أجل فحوص طبية مقرّرة مسبقاً".



ولم يقدّم بروني تفاصيل إضافية.



وفي وقت سابق اليوم، شارك البابا اليسوعي الأرجنتيني في مقابلته الأسبوعية العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس حيث بدا مبتسمًا، وألقى التحية على المؤمنين من السيارة البابوية.



والبابا فرنسيس الذي يستخدم كرسيًا متحركًا منذ أيار 2022 بسبب آلام مزمنة في ركبته، سبق وأن أدخل إلى مستشفى جيميلي لمدة عشرة أيام في تموز 2021 للخضوع لجراحة في القولون.