بعد دخوله المستشفى... إلغاء جدول أعمال البابا فرنسيس ليوم الخميس

ألغي جدول أعمال البابا فرنسيس ليوم الخميس بعدما أدخل مستشفى في روما للخضوع لفحوص دورية، وذلك في انتظار صدور نتائج هذه الفحوص، على ما أفاد مصدر في الفاتيكان وكالة فرانس برس.



وقال المصدر: "ألغي جدول أعمال البابا لاحتمال خضوعه لمزيد من الفحوص الطبية"، مشيرا الى أنّه من "المحتمل" أن يمضي البابا (86 عاماً) الليلة في المستشفى.