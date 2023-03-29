رئيس الأركان الأميركي: نشوب حرب كبيرة سيستنفد مخزونات هائلة من الذخيرة

حذّر رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الأربعاء من أنّه إذا اندلعت حرب بين الولايات المتّحدة وأيّ قوة كبرى أخرى في العالم فإنّ هذا النزاع سيستنفد مخزونات هائلة من الذخيرة، مشدّداً على وجوب الاستعداد لمثل هكذا سيناريو.





ومنذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا في 24 شباط 2022، أطلق الجيشان الأوكراني والروسي كميات هائلة من ذخائر المدفعية، ما أثار مخاوف بشأن الكميات المتوفرة لدى الولايات المتحدة بعدما زوّدت واشنطن كييف بكميات كبيرة من القذائف.





وخلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي إنّ "الدرس الكبير المستفاد من أوكرانيا هو معدّلات الاستهلاك الهائلة للذخائر التقليدية في ما هو فعلياً حرب إقليمية محدودة".