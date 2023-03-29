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الرئيس الإماراتي يعيّن نجله الشيخ خالد ولياً للعهد في أبوظبي
أخبار دولية
2023-03-29 | 15:26
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الرئيس الإماراتي يعيّن نجله الشيخ خالد ولياً للعهد في أبوظبي
عيّن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء نجله الشيخ خالد وليّاً للعهد في إمارة أبوظبي، بينما عيّن شقيقه نائب رئيس الوزراء الشيخ منصور نائباً لرئيس الدولة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إنّ رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي عيّن كذلك شقيقيه الشيخ طحنون والشيخ هزّاع نائبين لحاكم الإمارة.
ويشغل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان منصب مستشار الأمن الوطني، في حين يشغل الشيخ هزّاع بن زايد آل نهيان منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
أخبار دولية
الرئيس الإماراتي
أبوظبي
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