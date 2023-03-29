مجلس الشيوخ الأميركي يلغي قانوناً أعطى الإذن لشن حربَي العراق

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء لصالح نصّ تشريعي يلغي قانوناً أعطى الإذن لشنّ حربي العراق، وذلك بعد 20 عاماً على غزو القوات الأميركية هذا البلد لإطاحة صدام حسين من السلطة.





والنصّ الذي حاز على دعم الحزبين الجمهوري والديموقراطي يلغي "الإذن باستخدام القوة العسكرية" الصادر في العام 2002 وهو قانون مكّن الرئيس في حينه جورج بوش الابن من غزو العراق. كما يلغي النصّ نسخة العام 1991 من هذا القانون التي مكّنت الرئيس يومذاك جورج بوش الأب من شنّ حرب العراق الأولى ردّا على غزو صدّام حسين للكويت.





وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "لقد تغيّرت الولايات المتّحدة والعراق والعالم بأسره منذ العام 2002، وقد حان الوقت لتواكب النصوص القانونية تلك التغيّرات".