تشارلز الثالث: بريطانيا وألمانيا "تقفان سوياً مع أوكرانيا" في مواجهة روسيا

أكّد ملك بريطانيا تشارلز الثالث مساء الأربعاء في برلين أنّ المملكة المتّحدة وألمانيا تفقان "إلى جانب" أوكرانيا دفاعاً عن "الحرية" في مواجهة الغزو الروسي لهذا البلد.





وقال الملك البريطاني في خطاب ألقاه في اليوم الأول من زيارة دولة يجريها إلى ألمانيا "نقف جنبا إلى جنب لحماية قيمنا الديموقراطية المشتركة والدفع بها قدما"، مشدّداً على أنّ هذا الأمر "يتجسّد بوضوح اليوم بوقوفنا سوياً مع أوكرانيا في الدفاع عن الحرية والسيادة في مواجهة عدوان غير مبرّر".