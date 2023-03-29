مصرع خمسة أشخاص في حادث مرور بالمغرب

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 27 آخرون بجروح قرب الرباط الأربعاء في حادث مرور نجم عن اصطدام حافلة لنقل الركاب بشجرة، وفق ما أفاد مصدر في السلطات المحلية وكالة فرانس برس.





وقال المصدر إنّ 12 من الجرحى إصاباتهم بليغة، موضحاً أنّ الحادث وقع إثر اصطدام الحافلة بشجرة "بعد فقدان سائقها السيطرة عليها"، وذلك في منطقة ريفية بمحافظة الخميسات قرب العاصمة.





وأشار إلى فتح تحقيق "من أجل الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه الحادثة".