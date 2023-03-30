محكمة فرنسية تقضي بسجن رجل لإحراقه كاتدرائية في نانت عام 2020

قضت محكمة فرنسية بسجن رجل أربع سنوات لإضرامه النار في كاتدرائية تعود للقرن السابع عشر في مدينة نانت عام 2020 وإلحاقه أضرارا بالغة بها.



ويواجه إيمانويل أباييسنغا، وهو رواندي يبلغ 42 عاما، تهمة أخرى أيضا بقتل كاهن في غرب فرنسا عام 2021.



واعتبرت المحكمة في حكمها أن أباييسنغا كان يعاني من اضطرابات عقلية عندما أضرم النار في كاتدرائية القديسين بطرس بولس.



ورأت محاميته ميريام أبكوي أن إجابات موكلها في المحكمة "تفتقر إلى الترابط" ومسؤوليته الجنائية مشكوك فيها.



وأوضحت أنها تنتظر نتائج الفحص النفسي في الدعاوى الأخرى ضده، مشيرة إلى أن محاكمته بتهمة القتل قد تجري أواخر العام المقبل.



واعترف أباييسنغا الذي وصل إلى فرنسا عام 2012 وكان متطوعا في الأبرشية المحلية أنه دخل الكاتدرائية للصلاة لكنه "فقد السيطرة" بعد مروره بموقع في المبنى حيث تعرض لاعتداء عنيف عام 2018.



وأعرب من خلال مترجم عن ندمه لما حدث وطلب الصفح.



ولدى الرجل تاريخ من طلبات اللجوء المرفوضة وتلقى أمرا بمغادرة فرنسا عام 2019.