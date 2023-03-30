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ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في الاكوادور إلى 14 قتيلا

أخبار دولية
2023-03-30 | 00:47
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ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في الاكوادور إلى 14 قتيلا
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ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في الاكوادور إلى 14 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في الاكوادور..

أعلنت سلطات الاكوادور الأربعاء أن حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في جنوب الإكوادور ارتفعت إلى 14 قتيلا، بينما واصلت فرق الإنقاذ بحثها عن ناجين. 
     
وتتضاءل فرص العثور على أحياء بعد أيام من الكارثة، لكن هذا لم يثبط عزيمة رجال الإنقاذ في سعيهم لكشف مصير نحو 67 مفقودا في بلدة ألوسي التي جرفتها سيول من الطين والأتربة وطمرت أجزاء منها. 
 
وانهار قسم كبير من سفح جبل جراء الأمطار الغزيرة في وقت متأخر الأحد على البلدة التي تقع جنوب العاصمة كيتو ويبلغ عدد سكانها نحو 45 ألف نسمة، ما أدى لتدمير أو تضرر نحو 163 منزلا فيها، حسبما ذكرت إدارة المخاطر. 
 
وكانت السلطات قد أعلنت الإنذار الأصفر في المنطقة منذ شباط بعد انهيارات أرضية أخرى. 
     
وأقامت الحكومة ثلاثة مواقع لإيواء المتضررين من الانهيارات الأرضية التي شملت منطقة تزيد عن 24 هكتارا، وأمرت بإخلاء نحو 600 منزل فيها أو بالقرب منها. 
     
كما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي حالة الطوارئ لمدة شهرين في 13 مقاطعة من أصل 24 في البلاد بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة. 
     
وضرب زلزال المنطقة نفسها قبل أسبوع بقليل ما أسفر عن مقتل 15 شخصا. 
 
وتعهد الرئيس غييرمو لاسو بمواصلة جهود الإنقاذ "طالما كان ذلك ضروريا"، لكن السكان المحليين قابلوه باستهزاء عندما زار مكان الكارثة مساء الاثنين.
 
ومنذ كانون الثاني، خلّفت أمطار غزيرة 22 قتيلاً و346 مشرّداً في الإكوادور. وقالت السلطات إنّ أكثر من 6900 منزل تضرّرت جزئياً و72 منزلاً دُمّرت بالكامل. 
 
 

أخبار دولية

ضحايا

الانهيارات الأرضية

الاكوادور

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