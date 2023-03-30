الصين والبرازيل تتفقان على التخلي عن الدولار في تعاملاتهما التجارية الثنائية

أعلنت الحكومة البرازيلية أنها توصلت إلى اتفاق مع الصين للتخلي عن الدولار واستخدام عملتيهما المحليتين في تعاملاتهما التجارية الثنائية.



وسيتيح الاتفاق للصين وللبرازيل إجراء صفقاتهما التجارية مباشرة واستبدال اليوان بالريال والعكس بالعكس بدلا من الاعتماد على الدولار.



وقالت الوكالة البرازيلية للترويج للتجارة والاستثمار (أبيكسبرازيل) في بيان: "هناك توقعات بأن هذا سيخفض التكاليف (...) ويعزز التجارة الثنائية أكثر ويسهل الاستثمار".



وتم الإعلان عن الاتفاق خلال منتدى أعمال صيني-برازيلي رفيع المستوى عُقد في بكين، وقد جاء في أعقاب اتفاق مبدئي في كانون الثاني.



وأكد مسؤولون أن "البنك الصناعي والتجاري الصيني" وبنك "بي بي ام" سينفذان التعاملات.



وتخلت الصين عن التعامل بالدولار أيضا مع روسيا وباكستان وعدة دول أخرى.