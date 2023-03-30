إصابة عسكريَّين سوريَين في قصف إسرائيلي قرب دمشق

أُصيب عسكريان بجروح جراء قصف جوي إسرائيلي طال ليل الأربعاء الخميس مواقع في محيط دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية.



وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس عن سماع دوي انفجارات في دمشق.



وأعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان باسم مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة 1:20 من فجر اليوم (10:20 توقيت غرينتش) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".



وأسفر القصف عن إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق الوزارة التي أضافت أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".