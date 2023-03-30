اجتماع رباعي لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة الإثنين المقبل

قتلى في حريق عبارة في الفيليبين

قتلى في حريق عبارة في الفيليبين

باحثون ومدراء تنفيذيون دعوا للتوقف موقتًا عن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة: عليها أن تقدم شيئا ايجابيا