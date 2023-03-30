قتلى في حريق عبارة في الفيليبين

هل اتّضح سبب الحريق؟

لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم وأُنقذ 230 آخرون إثر حريق اندلع في عبارة بجنوب الفيليبين، على ما أعلنت السلطات.



وكانت العبارة في طريقها من زامبوانغا في جزيرة ميندناو إلى جزيرة خولو بإقليم سولو عندما شب الحريق في ساعة متقدّمة الأربعاء، ما دفع بالركاب إلى القفز منها، وفق المسؤول عن إدارة الكوارث نيكسون ألونزو.



وتمكن عناصر الإنقاذ وخفر السواحل وصيادون من إنقاذ 195 راكبا و35 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق بينما كانت العبارة قبالة جزيرة بالوك-بالوك في إقليم باسيلان.



وأصيب 14 شخصا بجروح ولا يزال سبعة في عداد المفقودين.



ورجّح حاكم باسيلان جيم ساليمان ارتفاع عدد المفقودين لأن عدد الركاب تجاوز الرقم المسجل في قائمة الركاب.



وأكد "العثور على 12 جثة... ثلاثة منها لأطفال بينهم رضيع".



وأضاف في تصريحات لوكالة فرانس برس: "قد يكون هناك ركاب لم يتسجلوا في القائمة".



ولم تتضح بعد ملابسات الحريق.