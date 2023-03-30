الحال الصحية للبابا فرنسيس ساءت ليلا والوضع تحت السيطرة

ساءت الحال الصحية للبابا فرنسيس ليلا، لكن الوضع تحت السيطرة وهو يعاني مشاكل في الدورة الدموية وصعوبة في التنفس، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



وكان الحبر الأعظم قد نقل بعد ظهر أمس الى مستشفى جيميلي في روما، في سيارة إسعاف، بعد أن عانى من تعب شديد خلال النهار اثناء لقاءاته اليومية.



ونظرا لوضعه الصحي الحالي، ألغيت كل مواعيده حتى نهاية الاسبوع وحتى إشعار آخر.