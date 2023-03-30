تركيا تصّوت في هذا التاريخ على طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو

يصوت البرلمان التركي الخميس على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد أن أصبحت تركيا العضو الأخير في التحالف الدفاعي الذي لم يمنح بعد الموافقة على ذلك.



ومن المقرر أن يعقد البرلمان عند الساعة 14,00 (11,00 ت غ) جلسة للتصويت على طلب الدولة الاسكندينافية أن تصبح العضو الـ31 في الحلف الدفاعي الغربي.