توقيف مراسل لصحيفة "وول ستريت جرنال" الأميركية في روسيا بشبهة التجسس

أعلنت أجهزة الأمن الروسية توقيف مراسل صحيفة وول ستريت جرنال الأميركية إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس.



وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان نقلته الوكالات الروسية إنه "أحبط النشاط غير القانوني للمراسل المعتمد (...) لمكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جرنال الأميركية المواطن الأميركي إيفان غيرشكوفيتش".



وأوضح جهاز الأمن أنه يشتبه بـ"تجسس" الصحافي "لحساب واشنطن ويجمع معلومات عن "شركة تابعة للمجمع العسكري الصناعي" الروسي.



وقبل بدء عمله في الصحيفة الأميركية اليومية في 2022، كان غيرشكوفيتش مراسلاً لوكالة فرانس برس في موسكو، وقبل ذلك صحافيا في صحيفة موسكو تايمز الصادرة بالإنكليزية.



والصحافي الروسي الأصل ويتقن اللغة الروسية، يبلغ من العمر 31 عاما ووالداه مقيمان في الولايات المتحدة.