موسكو: مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في روسيا "ضبط بالجرم المشهود"

أكّدت وزارة الخارجية الروسية أن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي أوقفته روسيا بتهمة "التجسس" ضبط "بالجرم المشهود".



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام: "ما كان يقوم به المتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في إيكاترينبرغ ليس له أي علاقة بالصحافة"، مشيرة الى أن المراسل "ليس أول غربي معروف يضبط بالجرم المشهود".