صحيفة وول ستريت جورنال "تنفي بشدة" اتهامات روسيا لمراسلها بالتجسس

نفت صحيفة وول ستريت جورنال "بشدة" الاتهامات الروسية لمراسلها إيفان غيرشكوفيتش الذي أوقف بتهمة التجسس.



وقالت الصحيفة في بيان: "وول ستريت جورنال تنفي بشدة الاتهامات الموجهة من إف إس بي (جهاز الأمن الفدرالي الروسي) وتطلب الافراج الفوري عن مراسلنا المتفاني إيفان غيرشكوفيتش"، مؤكدة التضامن مع إيفان وعائلته.