الكرملين يحذّر واشنطن من رد انتقامي يستهدف وسائل الإعلام الروسية بعد توقيف مراسل وول ستريت جورنال

حذّر الكرملين اليوم، واشنطن من أي رد انتقامي يستهدف وسائل الإعلام الروسية العاملة في الولايات المتحدة بعد توقيف مراسل لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بتهمة بالتجسس.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال حول احتمال اتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة عقب توقيف المراسل إيفان غيرشكوفيتش: "نأمل بألا يحدث ذلك ويجب ألا يحصل ذلك".