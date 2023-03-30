بولسونارو يعود إلى البرازيل للمرة الأولى منذ هزيمته الانتخابية

عاد جايير بولوسونارو صباح اليوم الى البرازيل للمرة الأولى منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية في مواجهة لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، في رحلة تجارية آتية من فلوريدا بالولايات المتحدة حيث أمضى ثلاثة أشهر بحسب مشاهد بثتها شبكة سي ان ان برازيل.



وخرج الرئيس اليميني المتطرف السابق (2019-2022) الذي أعلن عزمه العودة الى معترك السياسة، من مطار برازيليا الدولي بدون أن يتوجه للقاء حوالى 200 من مناصريه كانوا ينتظرونه ويرددون اسمه، وسط انتشار أمني كثيف.